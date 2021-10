Conflits syndicaux – La justice sanctionne deux entreprises actives à l’aéroport Selon le Syndicat des services publics (SSP), cela montre que l’aéroport n’assure pas assez de contrôle sur les concessions qu’il octroie. Antoine Grosjean

Le secrétaire syndical au SSP Jamshid Pouranpir estime que «ces cas très différents illustrent les dysfonctionnements récurrents dans les entreprises présentes à l’aéroport». SALVATORE DI NOLFI

Le Syndicat des services publics (SSP) a remporté deux victoires en justice contre des entreprises actives à l’aéroport de Genève. Deux cas qui montrent aux yeux du syndicat que les employeurs bénéficiant de concessions à Cointrin ne sont pas suffisamment contrôlés.

«En une semaine, les trois délégués syndicaux, dont je faisais partie, ont été licenciés. À la place, ils embauchaient des personnes venues de l’étranger, pour un salaire environ 20% plus bas.» François*

En 2015, François*, 60 ans aujourd’hui, travaillait depuis quelque mois dans un bureau de change de l’aéroport quand l’exploitation de celui-ci a été reprise par une autre société, basée en Espagne. Le nouvel employeur a imposé de nouvelles procédures de travail, puis, estimant que certains employés ne s’y pliaient pas, a commencé à licencier du personnel. «Durant le premier trimestre, une quinzaine de personnes ont été congédiées, raconte François. Et en une semaine, les trois délégués syndicaux, dont je faisais partie, ont été licenciés. À la place, ils embauchaient des personnes venues de l’étranger, pour un salaire environ 20% plus bas.»

Abo Combat syndical L’aéroport, mine de conflits sociaux Son avocat, Christian Bruchez, souligne qu’au final, la quasi-totalité de la quarantaine d’employés a été renouvelée, au mépris du droit suisse. «Quand une société reprend l’activité d’une autre, elle est censée garder tout le personnel, aux mêmes conditions de travail.» La Cour de justice de Genève, devant laquelle l’employeur avait fait appel de sa condamnation, par le Tribunal des prud’hommes, à payer six mois de salaire pour licenciement abusif, confirme ce jugement. «C’est la sanction la plus élevée qu’on puisse obtenir en droit suisse», relève l’avocat. En revanche, l’employeur ne devra finalement pas verser de dommages et intérêts. Seconde victoire aux Prud’hommes Si le SSP communique aujourd’hui sur ce jugement datant de février 2020, c’est qu’il vient de remporter une deuxième affaire aux Prud’hommes. Michel*, aujourd’hui retraité, travaillait depuis 2006 pour une entreprise de sécurité, active notamment dans le contrôle des bagages à l’aéroport. En 2012, quand cette activité a été transférée à une autre société, zurichoise, son ancienneté n’a pas été reconnue. Du coup, il a été sous-payé pendant des années. Le Tribunal des prud’hommes condamne son ex-employeur à lui verser plus de 12’000 fr. d’arriérés de salaire, une décision contre laquelle ce dernier a fait recours.

«L’aéroport ne respecte même pas ses propres règles internes sur l’attribution des concessions à des tiers.» Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical au SSP

«Ces cas très différents illustrent les dysfonctionnements récurrents dans les entreprises présentes à l’aéroport, estime Jamshid Pouranpir, secrétaire syndical au SSP. L’aéroport ne respecte même pas ses propres règles internes sur l’attribution des concessions à des tiers.» Du côté de Genève Aéroport, on répond que le contrôle du respect des conditions de travail incombe aux autorités officielles compétentes en la matière, mais que les contrats conclus avec des partenaires «contiennent des exigences strictes en matière de protection des travailleurs (respect des CCT et/ou des usages applicables) et prévoient notamment des pénalités financières en cas de violation de ces droits». Une charte a d’ailleurs été adoptée par un certain nombre d’entreprises actives sur le site de l’aéroport.

