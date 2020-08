Plainte des assureurs – La justice punit des achats de dopants sur ordonnance Un patron de fitness, un médecin et des intermédiaires ont été sanctionnés pour avoir tenté de faire rembourser par l’assurance maladie des médicaments acquis en pharmacie à des fins de dopage. Philippe Maspoli

Le personnel de la pharmacie veveysanne pensait que les ordonnances étaient valables et avait transmis les factures aux assureurs Jean-Paul Guinnard

Des demandes de remboursement inhabituelles ont alerté deux compagnies d’assurance maladie. Des factures de médicaments achetés en grande partie dans une pharmacie veveysanne, sur la base d’ordonnances médicales, mentionnaient de l’Humatrope, une hormone de croissance, et du Testoviron, composé de testostérone. Et aussi du Cialis, connu pour traiter les troubles de l’érection masculine. Effectuées entre l’été 2015 et début 2016, les acquisitions avoisinaient les 30’000 francs. Soupçonnant une magouille, les assureurs ont déposé une plainte pénale le 14 avril 2016.