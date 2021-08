Politique – La justice ne tranche pas l’affaire du fonds Zell Le recours de la Ville est jugé «irrecevable». Le Canton reproche à l’Exécutif municipal d’avoir puisé dans un fonds destiné aux personnes âgés afin de financer des mesures pour les SDF. Théo Allegrezza

La conseillère administrative Christina Kitsos, en charge de la Cohésion sociale, et son collègue des Finances, Alfonso Gomez. Steeve Iuncker-Gomez

C’est un épisode de plus dans la saga du fonds Zell. La justice a déclaré «irrecevable» le recours de la Ville de Genève dans la procédure qui l’oppose au Canton, comme l’a rapporté en premier «20 minutes». La Chambre administrative de la Cour de justice ne se prononce pas sur le fond de l’affaire, renvoyant pour le moment dos à dos les deux protagonistes. Il est reproché à la Ville d’avoir été puiser dans un fonds destiné aux personnes âgées afin de financer des mesures pour les sans-abri.

On rembobine. Lors de l’élaboration du budget 2021, le Conseil administratif avait décidé de ponctionner près d’un million de francs auprès du fonds Zell. Conformément au testament de sa donatrice, la danseuse Emma Louise Zell, ce legs est destiné «au service social et plus particulièrement [aux] personnes âgées». Or, si la Ville a bien alloué cet argent à des prestations en faveur des aînés, elle a, dans le même temps, réduit d’autant sa propre contribution dans ce domaine et redirigé cet argent vers le dispositif des SDF.