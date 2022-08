Présidentielle au Brésil – La justice interdit le port d’armes dans les bureaux de vote Le Tribunal supérieur électoral (TSE) brésilien a annoncé mardi l’interdiction du port d’armes dans les bureaux de vote pour la présidentielle du 2 octobre.

Image d’illustration. AFP

Les armes à feu seront interdites dans les bureaux de vote et à moins de 100 mètres autour, 48 h 00 avant le scrutin et 24 h 00 après, sauf pour les forces de l’ordre, a précisé le tribunal. Cette mesure de restriction, prise à l’unanimité du TSE, s’appliquera aussi en cas de second tour le 30 octobre.

Le juge Ricardo Lewandowskia a justifié cette décision par un «contexte de confrontation accrue» et une augmentation significative des enregistrements d’armes. Il a également rappelé que tant le président d’extrême droite sortant Jair Bolsonaro que son rival de gauche, l’ancien chef d’État Luiz Inacio Lula da Silva, avaient fait l’objet de menaces ces dernières semaines. Tous deux sont apparus portant des gilets pare-balles lors de meetings.

«L’idée derrière l’interdiction est de protéger l’exercice du suffrage contre toute menace», a déclaré le juge, qui a évoqué le risque d’un épisode similaire à l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021 aux États-Unis.

En 2018, année où il a remporté l’élection, Jair Bolsonaro avait été poignardé par un déséquilibré un mois avant le premier tour lors d’un meeting, et grièvement blessé.

Lula en tête

Selon l’institut Datafolha, Lula mène la course dans les sondages avec 47% d’intentions de vote, contre 32% pour Jair Bolsonaro. D’autres sondages donnent une moindre avance à Lula.

La sécurité des candidats à la présidentielle est une préoccupation majeure des autorités brésiliennes. Début juillet, un représentant du Parti des travailleurs (PT) de Lula a été assassiné alors qu’il fêtait son 50e anniversaire, par un policier bolsonariste à Foz de Iguaçu (sud).

La semaine dernière, le TSE a ordonné que les électeurs laissent leurs téléphones portables aux responsables des bureaux avant de voter afin de garantir la «confidentialité du vote» et d’éviter la «coercition».

AFP

