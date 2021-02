Bons d’achat solidaires – La justice donne raison à la Fnac contre la Ville Évincée de la deuxième opération, la Fnac avait déposé une plainte pour distorsion de concurrence. La justice a tranché en sa faveur. Xavier Lafargue DÉVELOPPEMENT SUIT

Fnac Suisse a réintégré ce mardi 23 février l’opération «bons solidaires» en vente sur la plateforme Genève Avenue. LUCIEN FORTUNATI

Le bras de fer entre la Ville de Genève et Fnac Suisse est terminé. La justice vient de donner tort à la Municipalité et l’a sommée de réintégrer le géant du livre et de l’audiovisuel dans son opération «Bons d’achat solidaires». Dès ce mardi 23 février, Fnac Suisse figure donc à nouveau sur la plateforme Genève Avenue.

Le conflit a éclaté lorsque la Ville a décidé, après un vote du Conseil municipal au mois de janvier, de relancer les bons solidaires déjà mis en place avant Noël, mais d’en écarter certaines enseignes, dont Fnac Suisse. La Ville désirait en effet se concentrer sur un soutien aux commerces locaux, au détriment de grands groupes internationaux.

Irritée par cette décision et regrettant de n’avoir même pas été consultée, la Fnac a finalement déposé une plainte pour distorsion de concurrence. Le couperet vient de tomber. La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève donne donc raison à la Fnac. Les juges ont notamment estimé qu’il y avait bien distorsion de concurrence, et que la décision de la Ville d’exclure la Fnac des bons d’achat solidaires viole le principe de l’égalité de traitement.

La Ville réagit

Contacté, le conseiller administratif de la Ville chargé des Finances, Alfonso Gomez, nous précise par mail que «sur la base du bilan de la première opération, nous avons affiné les critères en fixant un plafond à 100'000 francs par commerce et ajoutant l’exigence pour l’entreprise participante d’avoir son siège mondial en Suisse, tant il est évident que la Ville de Genève n’a pas pour vocation de venir en aide à de grands groupes étrangers, nombreux dans les rues commerçantes, et ce alors qu’ils peuvent potentiellement bénéficier de mesures d’aides dans d’autres États. À ce propos, le groupe Fnac Darty a d’ailleurs bénéficié de prêt de l’État français à hauteur de 500 millions d’euros. Mais nous prenons acte de la décision de la chambre administrative, et avons donc réintégré la Fnac dans l’opération.»

