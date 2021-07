Mariage pour tous – La justice actionnée par les jeunes PLR Des membres demandent une nouvelle assemblée pour se prononcer sur le mot d’ordre pour la votation fédérale de septembre. Marc Bretton

La justice est priée d’arbitrer les querelles internes des jeunes PLR. Pierre Albouy

L’article 2 des statuts de l’association des jeunes PLR lui fixe comme but «d’intéresser les jeunes à la vie publique en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs opinions et en les encourageant à prendre des engagements civiques». Complètement divisés depuis leurs décisions de rejeter le Mariage pour tous début juillet, les JLR remplissent leur mission avec élan. À l’origine composé de sept membres, son comité n’en compte plus désormais que trois, soit un peu moins qu’il y a quelques jours, déplore dans un message envoyé jeudi matin aux membres le président Davit Ghukasyan, qui se défend des divers reproches qui lui sont adressés depuis le début de l’affaire.