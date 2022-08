Influence russe en Suisse – La juriste qui a prolongé le règne de Poutine vit à Montreux Talia Khabrieva est l’auteure du changement de Constitution qui permet au président russe de gouverner jusqu’en 2036. Elle conseille une mystérieuse académie installée sur la Riviera vaudoise. Bernhard Odehnal Sylvain Besson

Talia Khabrieva avec Vladimir Poutine. Photo non datée. DR

Ce n’est sans doute pas le plus bel immeuble de Montreux. Mais la tour grise qui domine le lac, à côté du casino, a quand même quelque chose de spécial. Une vue imprenable sur le Léman et les Alpes de Haute-Savoie. Un atrium à la décoration de marbre qui souligne qu’ici, les habitants ont un certain standing. «Il n’y a presque que des Russes ici, explique un gardien. Tous des personnalités.»