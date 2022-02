Birmanie – La junte minimise le départ du groupe de boissons Kirin, «facile à remplacer» La junte birmane a minimisé mardi la décision du groupe japonais de boissons Kirin de quitter le pays en plein chaos depuis le coup d’État, affirmant qu’il serait «facile à remplacer».

Le chef de la junte birmane Minn Aung Hlaing le 12 février 2022. AFP

«Le commerce de la bière est facile à remplacer (…) Les gens passeront à d’autres bières», ont indiqué les autorités birmanes dans un communiqué. Il s’agit du premier commentaire du régime au retrait d’une entreprise étrangère du pays.

Kirin a annoncé lundi qu’il renonçait à son activité en Birmanie, un marché mineur pour le brasseur. Il imite ainsi d’autres groupes internationaux comme le français TotalEnergies, l’américain Chevron et l’australien Woodside dans l’énergie, et dès l’an dernier le cigarettier britannique BAT et l’opérateur télécoms norvégien Telenor.

Après le putsch militaire contre la dirigeante civile Aung San Suu Kyi il y a un an, Kirin avait d’abord tenté de négocier pour trouver un nouveau partenaire pour sa coentreprise en Birmanie, sans quitter le marché local, mais ses propositions avaient été rejetées par MEHL, un conglomérat opaque contrôlé par l’armée.

Les deux partenaires s’étaient par la suite affrontés sur le terrain judiciaire en Birmanie, et Kirin avait aussi tenté en fin d’année dernière de passer par une procédure d’arbitrage commercial à Singapour. Leur coentreprise Myanmar Brewery Limited, dont les boissons comprennent la marque phare Myanmar Beer, se targuait d’une part de marché de près de 80% dans le pays il y a encore quelques années.

Critiques

Avant même le retour au pouvoir de la junte, les liens d’affaires de Kirin avec l’armée birmane étaient très critiqués par des organisations de défense des droits humains, surtout depuis la crise des musulmans rohingyas en 2017.

La Birmanie a sombré dans la violence depuis le coup d’État. Des milices citoyennes secondées par des minorités ethniques ont pris les armes contre la junte. De leurs côtés, les généraux mènent une répression brutale contre leurs opposants. Plus de 1500 civils ont été tués et plus de 12’000 arrêtés, d’après un observatoire local. Les violences ont déjà fait plusieurs centaines de milliers de déplacés, selon l’ONU qui enquête sur de potentiels crimes contre l’humanité.

AFP

