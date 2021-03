Les archives de la «Tribune» numérisées – La Julie, premier journal romand vendu un sou Les archives de la «Tribune de Genève» sont en ligne. À cette occasion, Philippe Amez-Droz, chercheur chargé de cours au MediaLab à l’Université de Genève, revient sur l’histoire de votre quotidien genevois. Lorraine Fasler

La première une de la Tribune de Genève, le 1er février 1879. DR

Découvrir le premier exemplaire numérisé de la «Tribune de Genève», datant du 1er février 1879, est une expérience à la fois touchante et surprenante. Saviez-vous, par exemple, que votre Julie était à l’origine un journal du soir, et ce jusqu’en 1990?

Si elle a vu le jour, c’est grâce à un Américain, James T. Bates, ancien colonel de l’armée américaine. «En 1875, il achète le «Continental Herald and Swiss Times», destiné aux Britanniques établis dans la région genevoise. Il le rebaptise «Geneva Times» et développe l’information locale», raconte Philippe Amez-Droz, chercheur, chargé de cours au MediaLab à l’Université de Genève et membre du comité de l’Association pour la numérisation des journaux patrimoniaux genevois.