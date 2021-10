CIA, KGB, Mossad, MI5… – La journaliste Chloe Aeberhardt brise les clichés sur les espionnes

Elles ont travaillé pour la DST, le KGB, la CIA, le MI5 ou le Mossad. Ces femmes de l’ombre, anciennes des services secrets durant la guerre froide, la journaliste Chloé Aeberhardt a mis du temps pour les trouver et les faire parler. Dans son livre «Les espionnes racontent», elle lève un coin du voile sur leurs profils et leurs parcours dans ce milieu éminemment masculin.

Il y a beaucoup de stéréotypes sur les espions, encore plus sur les espionnes qui useraient de leurs charmes pour recueillir des confidences sur l’oreiller. Qu’en est-il en réalité?

Chloé Aeberhardt: Les activités dans le domaine du renseignement sont par définition secrètes, ce qui a laissé une grande place à l’imaginaire et aux stéréotypes, véhiculés par la fiction mais aussi par le choix de certains historiens de parler de figures féminines qu’ils trouvaient romantiques ou qui avaient été utilisées, comme Mata Hari, pour leurs charmes. L’image de la créature sexy correspond à une réalité dans les services secrets, mais il s’agit plutôt de prostituées payées pour coucher dans le but de faire chanter, d’obtenir des informations, et non de professionnelles du renseignement. Il y a également, je crois, un malentendu qui alimente cet imaginaire. Il est lié au fait que les officiers traitants ont intérêt à plaire à leurs sources s’ils veulent gagner leur confiance. Cette forme de séduction, qui n’est pas érotique ou sexuelle, fait totalement partie du métier.