Je suis au Musée d’Orsay. Je contemple un Degas, «La classe de danse», la grâce des ballerines dans les coulisses de l’Opéra. D’une main, je remue mon risotto pour qu’il n’attache pas. Degas est dans ma cuisine. Van Gogh a quitté le MoMA pour s’installer dans mon salon, la Joconde se réchauffe contre mon radiateur, les policiers de Banksy s’embrassent dans mes toilettes. Les artistes du monde entier squattent chez moi, grâce à Google Arts & Culture.

Le géant des GAFAM qui gère déjà mes réunions de travail vole au secours des musées fermés en pleine pandémie, avec son application d’une simplicité confondante: faites des petits ronds avec votre smartphone en visant votre parquet, puis glissez avec votre doigt l’œuvre de votre choix sur des petits points blancs incrustés sur votre écran et la voilà qui prend vie sous vos yeux, avec votre salle à manger en arrière-fond. Cela s’appelle la réalité augmentée et elle a beaucoup amusé mes ados, partis en croisade culturelle dans les pièces les plus improbables de notre maison, conjuguant art et bêtise, loin des galeries imposantes et des silences imposés.

«Le virtuel au secours de l’art était déjà une réalité, que la crise du Covid a poussée à l’extrême.»

Vidés de leur public essentiellement international (trois quarts des visiteurs du Louvre), les grands musées du monde souffrent. À des degrés divers, selon les subventions des pouvoirs publics. Censés conserver les œuvres qu’on leur confie, certains ont même dû se résoudre à les vendre aux enchères, comme le Brooklyn Museum à New York. Alors, pour sauver les meubles, ils sont presque tous passés en mode virtuel. Et les voix suaves des conservateurs du British Museum nous entraînent dans les collections en ligne, alors que des musiques planantes nous invitent à nous arrêter devant tel ou tel tableau, avachis dans notre canapé.

En soi ce n’est pas nouveau, certains le faisaient déjà avant le confinement. L’Atelier des lumières à Paris projette des œuvres sur ses murs et sols. Une expo de l’Institut du monde arabe reconstruisait dans un espace virtuel géant les ruines de Mossoul et de Palmyre. Le virtuel au secours de l’art était déjà une réalité, que la crise du Covid a poussée à l’extrême. D’où le sourire narquois de mes enfants et la question qui tue: «Mais alors, tu n’as plus besoin de nous traîner au musée?»

Désagréments en moins

C’est vrai, pourquoi au fond, la pandémie passée, continuer à s’imposer les files d’attente interminables aux caisses et au café? Pourquoi supporter encore les troupeaux de touristes bruyants, l’audioguide vissé sur leurs oreilles? Pourquoi s’infliger des cloques aux pieds à arpenter des kilomètres de galeries, cherchant désespérément une statue bien-aimée, qu’on a déplacée sans nous prévenir de la salle B au 3e à la D au sous-sol?

Peut-être parce que justement, c’est aussi cela un musée. Et peut-être parce que le frisson que j’ai ressenti à Orsay, un jour de pluie très particulier, devant les petites danseuses de Degas, ce frisson-là, je ne le ressentirai jamais dans ma cuisine.