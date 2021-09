Campagne pour l’initiative 99% – La Jeunesse socialiste manifeste devant la maison de Bertarelli Des militants ont rallié la maison de la troisième fortune de Suisse à bord de pédalos et de bateaux pneumatiques. Leur choix s’est porté sur le milliardaire car il est l’incarnation du 1% d’ultrariches, selon eux.

Les six personnes les plus riches de Suisse, dont fait partie Ernesto Bertarelli, ont vu leur fortune bondir de 15,5 milliards de francs durant la première année de la crise du Covid, dénonce la jeunesse du Parti socialiste. KEYSTONE/Peter Schneider (Photo d’archives)

La Jeunesse socialiste a organisé une manifestation dimanche matin sur le lac Léman dans le cadre de sa campagne en faveur de l’initiative 99%. Une trentaine de militants répartis sur des pédalos, des bateaux pneumatiques et des paddles ont rallié la maison d’Ernesto Bertarelli.

Le choix s’est porté sur Ernesto Bertarelli car, aux yeux de la Jeunesse socialiste, il est l’incarnation du 1% le plus riche visé par l’initiative 99%, ont-ils indiqué dans un communiqué dimanche. Ernesto Bertarelli est la troisième fortune de Suisse avec quelque 19,2 milliards de francs, affirme la JS Suisse.

«Les six personnes les plus riches de Suisse ont vu leur fortune bondir de 15,5 milliards de francs. C’est absolument révoltant» Thomas Bruchez, vice-président de la Jeunesse socialiste

«Alors que durant la première année de la crise du Covid de nombreuses personnes se sont retrouvées au chômage partiel et ont dû renoncer à 20% de leur salaire et que certaines personnes ont même été licenciées, les six personnes les plus riches de Suisse, dont fait partie Ernesto Bertarelli, ont vu leur fortune bondir de 15,5 milliards de francs. C’est absolument révoltant», explique Thomas Bruchez, vice-président de la JS Suisse.

Les Suisses se prononceront le 26 septembre sur l’initiative 99%.

