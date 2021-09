Lettre du jour – La jeunesse à nouveau sacrifiée Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 21 septembre

La Cité des métiers, événement trisannuel exceptionnel, le plus grand salon de ce genre en Suisse, a été reportée au mieux en 2022, décision prise la mort dans l’âme par l’association tripartite organisatrice, contrainte et forcée par les mesures sanitaires qui lui étaient imposées et qui rendaient le maintien totalement impossible.

Il ne m’appartient pas de juger de la pertinence de ces mesures, ni de celle de la décision qui en a découlé.

En revanche, je m’étonne que nos autorités laissent passer ce train sans sourciller, alors que le Conseil d’État devrait mettre la dernière énergie à sauver encore en 2021 la tenue d’une manifestation absolument essentielle et fondamentale pour des jeunes en phase d’orientation.

Ces jeunes dont on a déjà sacrifié une partie de la scolarité sur l’autel de la lutte contre la pandémie, dont on continue d’hypothéquer l’avenir et qui, comble de l’ironie, devront assumer pendant des années la lourde facture de l’arrêt massif de pans entiers de notre économie pendant des mois.

Quand ils manifestaient pour le climat, nos enfants bénéficiaient d’une oreille très attentive de la part des autorités, mais quand il s’agit de leur futur professionnel, il n’y a plus personne.

Faut-il en conclure que cela confinait à la démagogie, au cynisme, voire à l’instrumentalisation?

Je n’ose y penser, mais le doute est permis!

Nicolas Rufener, secrétaire général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment

