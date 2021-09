États-Unis – La jeune voyageuse américaine a été victime d’un homicide Le corps de Gabrielle Petito, dont la mystérieuse disparition a ému l’Amérique, avait été retrouvé mardi au Wyoming, dans le parc national Grand Teton.

Un appel à témoins a également été lancé pour toute personne ayant croisé le couple sur une aire de camping dans le parc national de Grand Teton entre le 27 et 30 août. Getty Images via AFP

La jeune voyageuse américaine Gabrielle «Gabby» Petito, qui partageait sur les réseaux sociaux son périple dans les immensités de l’Ouest des Etats-Unis avec son fiancé et dont la mystérieuse disparition a ému les Américains, a été victime d’un homicide, a annoncé mardi le FBI.

L’analyse initiale du médecin légiste chargé d’examiner le corps retrouvé dans l’État du Wyoming est que le décès est un «homicide», détaille un communiqué de la division du FBI de Denver dans le Colorado. La police fédérale ajoute cependant que la cause officielle du décès sera confirmée par les résultats finaux de l’autopsie. Un appel à témoins a également été lancé pour toute personne ayant croisé le couple sur une aire de camping dans le parc national de Grand Teton entre le 27 et 30 août.

L’affaire a passionné les internautes américains et à l’étranger, qui ont suivi et commenté toutes les étapes de la vaste opération de recherches pour retrouver la femme de 22 ans, portée disparue le 11 septembre lors d’un voyage itinérant avec son compagnon, Brian Laundrie.

Chasse à l’homme

Le couple a commencé son périple à New York, sur la côte Est, publiant des photos de vues sublimes du pays et d’eux-mêmes souriant à côté de leur van aménagé. Dans une vidéo publiée sur YouTube, les deux amoureux s’embrassent au coucher du soleil et se promènent sur la plage.

Les parents de Gabby Petito ont communiqué pour la dernière fois avec elle lorsque le couple se trouvait dans la région du parc national de Grand Teton. Le fiancé, âgé de 23 ans, était activement recherché mardi par la police, qui a perquisitionné la veille le domicile de ses parents, où vivait également le couple. Il y a plus de deux semaines, Brian Laundrie est rentré seul dans cette maison de North Port, en Floride, avec la camionnette de son amie.

Il a refusé de parler aux enquêteurs, avant de disparaître. La chasse à l’homme lancée par la police continuait mardi à susciter un vif intérêt aux États-Unis. La traque se déroule notamment dans une réserve marécageuse de Floride, a annoncé mardi la police de North Port, en charge des recherches avec le FBI.

«La réserve de Carlton est une zone vaste et hostile par moments. Elle est actuellement inondée jusqu’à la taille à de nombreux endroits. C’est un travail dangereux pour les équipes de recherche qui avancent à travers des marais infestés d’alligators et de serpents», détaille-t-elle dans une publication Facebook.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.