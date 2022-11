Soupçons sur des achats – La HEAD visée par une enquête de la Cour des comptes Après des dénonciations portant sur la gestion, la Cour des comptes épluche les dépenses de la Haute École d’art et de design (HEAD). Marc Renfer

La Cour des comptes vérifie le déroulement de certaines procédures d’achats à la HEAD. LAURENT GUIRAUD

Les dernières semaines de Jean-Pierre Greff à la tête de la Haute École d’art et de design (HEAD) ne se déroulent pas dans le climat le plus paisible, et ce à quelques semaines de sa retraite. La «Tribune de Genève» a appris que la Cour des comptes avait récemment ouvert une enquête touchant l’établissement. La direction de l’école a reçu le mois dernier un courrier du «gendarme du service public» l’informant du lancement d’une procédure.