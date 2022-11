Opération spéciale du 26 novembre (5/5) – La HEAD versus la «Tribune de Genève»: le match final Ça y est, les élèves de la Haute École d’art et de design ont achevé leurs illustrations. Faites chauffer les rotatives! Fabrice Gottraux Georges Cabrera

Amélie et David nous ont dit au revoir et avec eux les quatorze autres étudiantes et étudiants de la Haute École d’art et de design. Un torrent de jeunesse, d’humour, de souplesse (psychologique en tout cas) a traversé la «Tribune de Genève». Avec son flot ininterrompu de créativité, des esprits cultivés en action (la nouvelle génération n’a rien à envier à ses aînés), des têtes débordantes d’imagination. Des savoir-faire, enfin, qui se précisent et s’affirment.

Dans un premier temps, on se sentait à poil sans les photos de nos collègues habituels pour accompagner les articles. Une édition toute chamboulée par les dessinateurs et dessinatrices de demain, c’est la deuxième fois seulement que ça arrive, ça reste déroutant. Les habits neufs créés par les élèves de la HEAD ne serviront qu’une fois. Voilà ce qui est beau, aussi. Maintenant que la volée d’illustrateurs en formation, seize élèves, est repartie, on se sent à nouveau tout nu…

La une explose

Dans le rush final, la collision de la HEAD et de la «Tribune de Genève» accouche d’un cahier magazine du week-end entièrement revisité, illustré du début à la fin par Lena Kindler, David Humberset, Juliette Cuénoud, Sophie Anderegg, Olivier Conrad, Maïlys Deck, Fabien Duvoisin, Morven Broeksmit, Erik Backdahl, Louise Monnard, Néféli Bodmer, Kerralie Fragnière, Amélie Shen, Sofia Soares Rodriguez, Rahel Rippel et Alex Abate Stepanova.

Alex, on l’a vue courir de son plan de travail à l’imprimante en passant par le metteur en page. Son image prendra place en une du quotidien. Une explosion de couleurs, des formes s’échappant d’une porte grande ouverte tels des spectres échappés d’un manoir hanté.

«La «Tribune de Genève», ce sont beaucoup de formes angulaires, que je voulais contraster.» Alex, étudiante de la Haute École d’art et de design en 2e année de bachelor illustration

Tons pastel, idée fun, les à-plats s’immiscent dans les dégradés pour aboutir dans un rendu évoquant les trois dimensions. Alex aime l’abstraction. Comment représenter cette opération spéciale menée par la HEAD et la Julie, tout l’enjeu réside là.

«La «Tribune de Genève», ce sont beaucoup de formes angulaires, que je voulais contraster.» Alors, elle use de courbes volontiers exubérantes, évoquant à leur tour ici le gant et là une chaussure appartenant à Mickey. Références classiques de l’illustration, ainsi cette tête de fantôme, oui, mais en forme de bulle, avec les joues rebondies. L’univers rocambolesque de la bande dessinée tient sa relève.

Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève. Il a reçu le Swiss Press Photo en 2003 (art et culture) et en 2012 (sport). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.