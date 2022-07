La Haute École d’art et de design (HEAD) montre ce week-end tout ce qu’elle sait faire et fête la fin de ses aménagements, dont la surélévation de son bâtiment «H».

La surélévation du bâtiment «H» HES SO, confiée à Thierry Buache et Philippe Buchs, du bureau Sujets Objets/, est une belle réussite.

«L’Art est Un, il opère en divers Langages, ils offrent la Forme à l’Idée […].» Lorsqu’il enseigne en ces termes les bases à ses élèves de l’École des beaux-arts de Genève – à Ferdinand Hodler et Edouard Vallet notamment – Barthélemy Menn ne sait pas que cent cinquante ans plus tard, cette petite phrase s’appliquera bien à l’esprit qui souffle sur la HEAD, dynamique descendante de la première académie d’art genevoise dont il était le directeur.

La Haute École d’art et de design (HEAD) de Genève est une, en effet, et regroupe officiellement dès le 1er juillet 2022 ses différents vocabulaires et grammaires artistiques au même endroit. Situé à Châtelaine, son vaste campus, achevé à l’issue de cinq ans d’efforts et grâce à un investissement de 21 millions de francs pour la réhabilitation des lieux, se montre au public en cette fin de semaine dans son ensemble.