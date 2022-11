Opération spéciale du 26 novembre (1/5) – La HEAD redessine la «Tribune de Genève», deuxième saison! Seize élèves de la Haute École d’art et de design débarquent dans les locaux du journal et s’installent pour une semaine. Objectif: illustrer l’édition du week-end. Fabrice Gottraux Georges Cabrera Vidéo

Ils sont de retour. Une classe entière de la Haute École d’art et de design, seize étudiantes et étudiants parés pour tout chambouler. Un an après avoir transformé une première fois les pages magazine de la «Tribune de Genève», la HEAD relève une nouvelle fois le défi. Le résultat sera visible dans l’édition du samedi 26 novembre, redessinée de fond en comble.

Le principe reste des plus simples, en apparence. En cinq jours, pas un de plus, il s’agit de remplacer les habituelles photographies publiées avec les articles de la Julie par des illustrations réalisées in situ. Au crayon, au pinceau, traitement informatique sur tablette numérique ou rendu sur papier à l’ancienne, toutes les techniques sont permises, tous les styles attendus.

D’abord, il faut choisir quel sujet traiter. Le chemin de fer du journal, la maquette des pages mises bout à bout, est arrêté. On sait quel texte ira où. De la culture, des interviews, des présentations de spectacles, des sujets de société aussi, une page sciences également, les bonnes adresse gastronomiques encore. Le menu ordinaire de la lecture dominicale. Avec des images, en revanche, totalement inhabituelles.

Imagine les Beatles

Les élèves de la HEAD ont procédé à une première sélection. Par exemple, comment raconter en image non pas la vraie vie des Beatles, mais une version alternative de celle-ci? C’est une uchronie, en effet. Elle fait l’objet d’un livre, que notre collègue rédacteur à la «Tribune de Genève» à décider de présenter dans les pages. À l’étudiant de la HEAD à présent de transformer ce joyeux délire en une image, disons, cohérente.

David, 25 ans, fine moustache et pull d’hiver – «de la laine qui pique» – s’est installé sur le bureau voisin. Déjà quatre esquisses sous le coude! Une vraie machine de guerre. Ses outils: ordinateur pour les recherches iconographiques, papier et pinceaux pour la réalisation. Car s’il est bon, sourit David, d’utiliser toutes les techniques à disposition, le contact de l’encre de Chine sur la feuille reste, lui, inimitable.

Georges Cabrera est journaliste vidéo.

