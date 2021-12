Opération spéciale – La HEAD a pris ses quartiers dans la «Tribune de Genève» Deuxième étape: l’encre de Chine ou la tablette? Où il sera question du geste technique et sa finalité. Également d’un ostéopathe pour animaux, qui inspire particulièrement les élèves de la HEAD. Fabrice Gottraux Georges Cabrera

GEORGES CABRERA

C’est chou, tous ces jeunes qui gribouillent pendant la grande réunion quotidienne de la rédaction. Stylos, feutres, bloc-notes. «C’est quoi?» «Un résumé de la situation.» Masque, masque et masque. Mélange de tronches rigolotes et de poses croquées sur le vif.

Suite de l’opération spéciale: la HEAD a pris ses quartiers dans les locaux de la «Tribune de Genève». Les habitudes s’installent. L’objectif se précise. Pour refaire toutes les illustrations d’un cahier complet, chaque dessinateur devra s’atteler à un sujet, un article unique.

Lutte gréco-romaine

D’entrée, l’ostéopathe pour animaux avait remporté un vif succès auprès des étudiants, qui ont imaginé mille manières de représenter cette activité certes inhabituelle, voire incongrue. Ceci explique cela.

Après mûre réflexion, ce sera un strip, en trois cases. Un monsieur costaud, une sorte de garagiste tout rond avec un petit chapeau, fait des trucs à un chat aussi grand que lui. D’abord, il lui marche sur le dos - il paraît que c’est très efficace pour ramollir les muscles. Ensuite, il lui tord la colonne vertébrale. On a déjà vu ça dans un cabinet, c’était pour soigner un torticolis je crois bien. Sur la troisième case, ça finit comment? En lutte gréco-romaine!

«Un rien subversif peut-être…» Coup d’œil complice de la jeune illustratrice. Et pourquoi pas? Avec finesse et humour, cela a l’air parfait.

«Quand on a l’habitude d’être en retard, on apprend à travailler rapidement.» Une étudiante de la HEAD, à l’ouvrage dans les locaux de la «Tribune de Genève»

On a l’esquisse. À présent, la technique. Préférence est donnée à la tablette numérique: le dessin sur papier est repris à l’écran, pour l’affiner, préciser les traits, gommer le superflu, pour essayer les couleurs également, poser des volumes, des ombres, les profondeurs. Puis retour sur le papier pour le rendu final, au crayon de couleurs, à l’aquarelle, à l’encre de Chine, c’est selon.

«La tablette, explique une étudiante, permet d’aller vite et de rester propre, l’idéal pour illustrer un journal.» Le croquis réalisé il y a une heure à peine est déjà dans la machine. «Quand on a l’habitude d’être en retard, on apprend à travailler rapidement.» Plaisanterie d’apprenti. Mais c’est bien vrai! Les journalistes en savent quelque chose, eux aussi.

Il est midi. La rédaction bouillonne, les uns clarifient les demandes, les autres affinent leurs propositions. Manger, maintenant. Demain, on verra comment éclater le cadre pour déborder sur tout le journal. Il va y avoir du sport…

Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève. Il a reçu le Swiss Press Photo en 2003 (art et culture) et en 2012 (sport). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.