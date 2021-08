Mesures sanitaires en France voisine – La Haute-Savoie impose le pass sanitaire à six centres commerciaux Le préfet a pris un arrêté qui limite l’accès aux magasins et surfaces commerciales de plus de 20’000 m2. Daniel Klopfenstein

Dès lundi 16 août, la Haute-Savoie va étendre l’obligation du pass sanitaire à six centres commerciaux de plus de 20’000 m2, communique ce vendredi le préfet du département. Avec un taux d’incidence de 245 infections pour 100’000 habitants en deux semaines, «la situation sanitaire reste très préoccupante», expliquent les autorités.

Six centres sont concernés par cette obligation: l’espace commercial Courrier, situé au 65, rue Carnot à Annecy, le Carrefour du 134, avenue de Genève à Annecy, la galerie Val Semnoz, au 20, avenue de Périaz, Seynod, à Annecy, le centre commercial Praz-du-Léman, au 14, rue de la Résistance à Annemasse, l’Aushopping Grand Épagny, à la rue du Commerce à Épagny-Metz-Tessy, et le Shop in Publier, situé sur la départementale 1005, à Publier.

350 centres commerciaux concernés en France

Les commerces appartenant à ces centres mais dont l’accès se fait exclusivement par une entrée extérieure au centre sont exemptés de cette obligation, précise le communiqué de la Préfecture de Haute-Savoie.

Sur l’ensemble du territoire français, près de 350 centres commerciaux seraient concernés par l’obligation du pass sanitaire, selon un calcul de l’AFP. La loi du 5 août 2021 oblige les départements dont le taux d’incidence dépasse 200 à restreindre l’accès des surfaces de plus de 20’000 m2 aux porteurs du pass sanitaire, à savoir un certificat attestant la vaccination complète, un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures, ou encore un certificat attestant la guérison après une infection au Covid-19.

