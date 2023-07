France voisine – La Haute-Savoie déclenche le plan «vague de chaleur» Les administrations sont mobilisées et des consignes de conduite à adopter en cas de grosses chaleurs sont diffusées auprès des habitants. Des pics à 35 °C sont déjà enregistrés dans le département. Olivier Bot

Affluence sur la plage d’Excenevex, où la chaleur a même vu des crocodiles sortir de l’eau! FRANK MENTHA

Avec des températures pouvant atteindre 35 °C, la Haute-Savoie est, depuis dimanche, en vigilance jaune canicule. La préfecture du département voisin a donc déclenché le plan Orsec «vague de chaleur» mobilisant les services et agences de l’État ainsi que ceux des collectivités locales. Une communication concernant les mesures à prendre individuellement a été envoyée aux médias. Un numéro vert (0800 06 66 66) gratuit est disponible pour obtenir des recommandations utiles. En cas de besoin, les personnes peuvent contacter le 15 ou leur médecin traitant.

La conduite à tenir en cas de fortes chaleurs

• Sur la route, la chaleur fatigue plus:

◦ Évitez de voyager entre 12 h et 16 h, multipliez les pauses, rafraîchissez-vous, hydratez-vous.

◦ Les nourrissons, enfants et animaux ne doivent jamais être laissés en plein soleil ni être

laissés seuls dans un véhicule, même quelques minutes.

• Protégez-vous ainsi que vos proches plus vulnérables (personnes âgées, malades et nourrissons):

◦ Hydratez-vous (évitez l’alcool) et rafraîchissez votre domicile.

◦ Portez des vêtements amples et clairs.

◦ Rafraîchissez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour.

◦ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu

frais (cinéma, bibliothèque municipale, musée…).

◦ Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets durant la journée, ouvrez-les le soir

et la nuit s’il fait plus frais).

◦ Rendez régulièrement visite à vos proches vulnérables et incitez-les à s’inscrire sur la liste

mise à leur disposition par chaque mairie afin de recevoir l’aide de bénévoles.

• Les employeurs sont également incités à prendre les mesures visant à assurer la sécurité et à

protéger la santé des travailleurs de leurs établissements: aménagements d’horaires, limitation

ou report des activités susceptibles d’avoir un effet délétère sur la santé de leurs

travailleurs, comme le port de charges ou l’exposition au soleil aux heures les plus chaudes.

• Pratiquez le sport avec modération:

◦ Réduisez votre pratique et évitez les heures les plus chaudes (11 h-20 h).

◦ Hydratez-vous en conséquence.

◦ Portez des vêtements amples, aérés et clairs, et protégez-vous du soleil (crème solaire, lunettes,

chapeau).

• Gare à l’hydrocution en baignade: la mise à l’eau doit être progressive (y compris pour les

pratiquants de paddle, de kayak…) pour éviter un choc thermo-différentiel et le risque de

malaise.

• Les animaux (d’élevage ou domestiques) aussi sont sensibles à la chaleur:

◦ Gardez-les au frais, brumisez-les.

◦ Veillez à ce qu’ils aient toujours de l’eau.

◦ Sortez-les tôt le matin ou tard le soir.

