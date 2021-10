L’épidémie Covid-19 en France voisine – La Haute-Savoie au-dessus du taux d’incidence en France Avec un taux de 52 contre 43,5 en moyenne, le département est aussi légèrement en dessous de la moyenne nationale pour la vaccination, première dose ou complète avec des taux de 74,3% et 72,2%. OBO

Santé publique France

Le taux d’incidence en Haute-Savoie sur 7 jours au 11 octobre 2021, est de 52 (soit le 17ᵉ taux en France métropolitaine) alors que le taux régional est de 39,7 et le taux national de 43,5. Les territoires d’Annemasse agglomération, du pays de Cruseilles et du Grand Annecy sont ceux où le taux d’incidence reste nettement supérieur à la moyenne. Il en est de même pour la tranche d’âge 10-39 ans.

En Haute-Savoie, 625’321 personnes ont déjà reçu au moins une dose, soit 74,3% de la population du département et 597’899 personnes sont complètement vaccinées (72,2% de la population de Haute-Savoie). Comme annoncé par le président de la République le 12 juillet dernier, la fin de la gratuité générale des tests de dépistage du Covid-19 sera mise en œuvre le 15 octobre 2021.

À compter de cette date, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront plus systématiquement pris en charge par l’assurance maladie comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire. Seuls les tests réalisés dans un but de dépistage seront désormais pris en charge afin de préserver la stratégie «Tester - Alerte - Dépister», dispositif fiable de surveillance de l’épidémie, d’assurer une prise en charge rapide des cas et de détecter les nouveaux variants. Les tests réalisés en vue d’obtenir un pass sanitaire deviendront payants.

