Recrudescence des cas de Covid-19 – La Haute-Savoie appelle à la vigilance Face à une forte augmentation des cas dans le département français voisin du Canton, les autorités rappellent la population à redoubler d’attention et à se protéger. Léa Selini

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics et les commerces en France depuis le 20 juillet. AFP

Avec respectivement 13,5 cas pour 100’000 habitants (contre 6,1 pour l’ensemble de la région) et 2,5% de tests positifs (contre 1,1%), la Haute-Savoie totalise les plus hauts taux d’incidence et de positivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La présence de plusieurs clusters et la hausse des cas positifs ont incité le département frontalier de 800’000 habitants à rappeler l’importance des gestes barrières et des mesures d’hygiène.

Port du masque dans les lieux publics clos ou lorsque la distance d’un mètre ne peut être respectée, lavage régulier des mains, toux et éternuement dans le coude: le préfet de Haute-Savoie encourage toutes et tous à freiner la propagation du virus.

Depuis ce lundi 27 juillet, il est désormais possible pour les résidents de se faire dépister sans prescription médicale. Les laboratoires de villes habilités à réaliser le dépistage RT-PCR doivent être joints par téléphone au préalable. Le test est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

Le Canton de Genève, qui enregistre pour la semaine dernière un tiers des cas suisses recensés, rappelle également à sa population de fermement respecter les mesures sanitaires.