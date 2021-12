LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – La Haute Route De François Perraudin. Le parcours légendaire des Alpes valaisannes vu, vécu et retracé au fil de cent soixante années d’aventures et de 208 pages d’anecdotes, agrémenté de plus de 240 photographies inédites et de panoramas spectaculaires.

La Haute Route DR

Au XIXe siècle, les pionniers partirent à la découverte de terres hostiles et de glaciers envahissants au cours d’aventures exaltantes. Cet ouvrage jette un regard richement illustré sur l’âge d’or de la conquête des Alpes, dont les acteurs s’orientaient d’après la toute première carte topographique du général Dufour et logeaient dans les ancêtres rudimentaires des refuges actuels.

Le tracé de la Haute Route, en revanche, reste immuable de beauté. La légende est alimentée, printemps comme été, par le vécu de milliers de randonneurs qui effleurent les 4000 entre les deux capitales de l’alpinisme. Si les alpinistes sont aujourd’hui en terrain connu et équipé de cabanes confortables, l’aventure se vit toujours à l’intérieur de chacun, dans le dialogue établi avec ses propres limites, dans le rapport puissant avec un environnement hostile mais gratifiant, dans la solidarité face aux dangers et le partage d’instants privilégiés avec ses compagnons de cordée.

Témoignage d’un homme de terrain à l’œil avisé, partageant sa passion par la plume mais aussi par le lien étroit de la corde, l’ouvrage est proche des hommes et des femmes qui relèvent le défi, des guides qui les assistent ou des gardiens qui travaillent à leur service. Il fournit également tous les renseignements pratiques au sujet de l’itinéraire, des infrastructures d’hébergement et de transport.

Guide de montagne, photographe professionnel et journaliste spécialisé, François Perraudin conte et illustre l’Alpe inédite parce que vécue à ces heures qui permettent l’intimité et favorisent l’esprit de cordée, des journées sans pareilles, retracées avec esthétisme et sensibilité.

DR DR DR 1 / 9

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 65–*

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 79*

Nouvelle édition 2016 revue et augmentée

Format: 30 x 24 cm, 208 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* TVA incluse. Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande