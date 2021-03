Pédagogie – La Haute École de musique s’ouvre à la composition 3.0 L’institution s’engage dans la création musicale multimédia. Un bond vers l’avenir qu’explique le responsable du projet, Gilbert Nouno. Rocco Zacheo

Gilbert Nouno a été chercheur et producteur de musiques électroniques à l’Ircam de Paris avant d’intégrer la HEM en 2019. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En franchissant le seuil de ce qui tient de petit laboratoire de création musicale, au cœur d’un des sièges de la Haute École de musique de Genève (HEM), on est happé d’entrée par un vieux dinosaure trônant en toute discrétion dans un recoin de la pièce. Avec ses lignes boisées et ses modules empilés à la verticale face au clavier, voilà donc un synthétiseur Moog, fière relique et totem imperturbable, miraculeusement sauvé des diktats de l’obsolescence. Sa présence prend d’autant plus au dépourvu le visiteur qu’à ses côtés, une régie et un ordinateur équipé des meilleurs logiciels pour bidouiller des sons nous font quitter les années 60 et 70 pour nous ancrer solidement dans le présent. On pourrait voir, dans ce grand écart temporel et technologique, un manifeste ou du moins une signature: celle qu’entend défendre désormais la HEM, qui ouvre une nouvelle option pour ses étudiants en composition, en leur offrant un cursus estampillé «multimédia».