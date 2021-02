États-Unis – La hausse du salaire minimum ne figurera pas dans le plan de relance Le vaste plan de relance voulu par Joe Biden ne peut pas inclure la hausse prévue du salaire minimum, a tranché jeudi la responsable chargée de protéger les règles du Sénat, condamnant de fait cette clause à disparaître.

Malgré ce revers, le président américain a immédiatement exhorté le Congrès à «avancer rapidement pour adopter le Plan de sauvetage américain» («American Rescue Plan»).

«Le président Biden est déçu par ce résultat, puisqu’il avait proposé d’inclure la hausse du salaire minimum à 15 dollars» dans ce vaste plan estimé à 1900 milliards de dollars, a réagi la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki. «Il travaillera avec les dirigeants du Congrès pour déterminer la meilleure voie à suivre car personne dans ce pays ne devrait avoir à travailler à temps plein tout en vivant dans la pauvreté», a-t-elle poursuivi dans un communiqué.

Des propos sur la même ligne que ceux du chef de la majorité démocrate au Sénat Chuck Schumer, qui laissent entendre que les chefs du parti sont décidés à avancer vers l’adoption du plan même sans cette disposition, qu’ils tenteront de faire passer dans une loi distincte. La Chambre des représentants doit voter dès vendredi sur le plan d’aide.

Navette

Après l’annonce que la hausse du salaire minimum devait être retirée du texte au Sénat, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi a affirmé qu’elle la maintiendrait dans le texte qui sera soumis au vote vendredi, dont l’heure n’a pas encore été annoncée. «Les démocrates de la Chambre estiment que la hausse du salaire minimum est nécessaire. Cette disposition restera donc dans le +Plan de sauvetage américain+ qui sera soumis au vote demain», a-t-elle écrit.

Concrètement, cela implique une plus longue navette parlementaire. Compte tenu de leur majorité à la chambre basse, ce projet de loi a de fortes chances d’y être facilement adopté. Il sera ensuite envoyé au Sénat, où, sauf grande surprise, la hausse du salaire devrait être retirée. S’il y est à son tour adopté, ce texte repartira à la Chambre pour un vote final.

Si certains progressistes ont appelé à se battre pour outrepasser la décision jeudi soir d’Elizabeth MacDonough, experte parlementaire et gardienne des procédures de la chambre haute, son retrait pourrait dans les faits faciliter l’adoption du plan de soutien à l’économie américaine, frappée par la pandémie de Covid-19. La hausse du salaire minimum horaire divisait en effet certains démocrates progressistes et modérés. Or avec sa très mince majorité au Sénat, le parti a besoin d’unité pour faire passer ses lois.

AFP