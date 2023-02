Travailleurs étrangers – La hausse du nombre de frontaliers n’a jamais été aussi forte La Suisse a délivré près de 78’000 nouveaux permis G l’an dernier. Genève arrive en tête devant le Tessin et le canton de Vaud. Julien Culet

Selon la députée socialiste Amanda Gavilanes, «si un record a été atteint, c’est parce qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre.» KEYSTONE

Le nombre de travailleurs frontaliers continue sa progression en Suisse. Et 2022 a été une année record, puisque ce sont 77’991 nouvelles autorisations qui ont ainsi été attribuées. Cela représente plus de 10’000 permis de plus par rapport à la précédente marque datant de 2019. La pandémie a ensuite entraîné un relatif ralentissement du nombre d’autorisations délivrées. La Suisse comptait un total de 442’869 travailleurs au bénéfice d’une autorisation frontalière au 31 décembre 2022.