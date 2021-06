Commerce de bouche genevois – La Halle de Rive au bout du clic Un site permet désormais de commander on line les articles des divers commerçant de la Halle. Miam. Jérôme Estebe

La Halle se pavane sur la Toile. MAUD FERRAND

Scénario catastrophe. Vous avez une jambe dans le plâtre. La voiture est en panne, les TPG en grève, les taxis aussi. Uber n’existe pas encore ou plus. Euh… voyez, quoi. Or, vous rêvez de croquer dans ce moelleux bleu des Causses de chez Bruand. Dans un pâté de chez Bulla. Dans un ravioli aux artichauts de chez Cavalieri. Dans une ricotta de chèvre de la Casa Mozzarella. Dans une terrine de lapin d’Estevez. Voire d’avaler tout cru une longeole (sans sel nitraté) signée Romain Pellet. Etc… Oui, vous rêvez de tout ça, là sur votre table. Ben, c’est possible.

Cabas virtuel

Depuis une dizaine de jours, la plupart des commerçants de la Halle de Rive se sont enfin unis pour proposer un appétissant marché en ligne. Comment ça marche? On s’en va traîner sa souris sur le site, en farfouillant chez les commerçants ou par type de produits. On remplit son cabas virtuel. On paye. Et, si la commande est passée avant midi, elle est livrée à vélo partout dans le canton le lendemain après-midi. Les prix ne sont pas majorés. Et les frais de port restent sages: entre 12 et 15 francs pour une note de moins de 100 francs. Pour de grosses courses, le tarif baisse.

C’est Karibou.ch, marché virtuel et participatif genevois, qui a fourni l’outil informatique permettant cette émouvante fédération marchande. Karibou itou qui s’occupe des livraisons. Pour le reste, chaque stand gère indépendamment son offre sur la Toile, ses contacts avec les clients et la préparation des commandes. La Halle online? On n’y croyait plus.

