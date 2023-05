Moscou ciblé par des drones – «La guerre se rapproche bel et bien de nos vies» L’attaque inédite de huit à trente drones sur la capitale russe et sa région n’a fait ni victimes ni dégâts majeurs. Mais elle rend le conflit en Ukraine plus proche du quotidien des Moscovites. Benjamin Quénelle - Moscou

Des drones ont réussi à frapper des immeubles sur plusieurs avenues résidentielles de la capitale russe. Moscou, 30 mai 2023. Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Entre sidération et indifférence, l’inédite attaque généralisée et coordonnée de drones sur Moscou et sa région mardi matin n’a pas suscité de vague de panique. Le ministère russe de la Défense n’a pas tardé à accuser l’Ukraine d’«acte terroriste». Et le Kremlin a dénoncé une «réponse de la part du régime de Kiev» aux récentes frappes russes en Ukraine.