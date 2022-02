Visualisez les données de l’invasion – La guerre entre l’Ukraine et la Russie en infographies Les événements s’enchaînent dans le conflit entre Kiev et Moscou. Nos cartes et graphiques donnent un aperçu des développements importants. Fanny Giroud Paul Ronga Mathieu Rudaz

La Russie a déclenché l’assaut militaire sur l’Ukraine mercredi 23 février. Nous vous proposons de visualiser les grandes étapes du conflit en infographies.

L’armée russe est entrée sur le territoire ukrainien par plusieurs points stratégiques. Au Nord, les forces russes sont passés par la Biélorussie. A l'Est, elles sont entrées en Ukraine par les territoires séparatistes de Donetsk et de Lougansk, dans le Donbass. Les forces russes ont également traversé les frontières près des villes de Soumy et de Kharkiv. Au Sud, les troupes russes sont passées par la Crimée, annexée en 2014.