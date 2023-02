Un an après le début du conflit – La guerre en Ukraine en cinq moments-clés Le 24 février 2022, la Russie envahissait l’Ukraine secouant toute l’Europe. Retour sur plusieurs événements marquants.

La Russie et l’Ukraine n’ont pas donné de bilans fiables de leurs pertes depuis des mois. KEYSTONE

De l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février 2022, à l’envoi annoncé de chars occidentaux à Kiev, cinq moments-clés d’un conflit meurtrier, inédit en Europe depuis 1945.

Invasion à grande échelle

Le 24 février à l’aube, le président russe Vladimir Poutine lance une «opération militaire spéciale» pour «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine.

Il affirme agir pour défendre les «républiques» séparatistes de Lougansk et Donetsk dans le Donbass, dont il a déclaré l’indépendance et parraine depuis 8 ans la guerre contre Kiev dans l’est de l’Ukraine.

Son armée engage une invasion à grande échelle avec des frappes aériennes à travers le pays, et l’entrée de forces terrestres au nord – depuis le Bélarus allié de Moscou – à l’est et au sud.

L’offensive russe, après des mois de tensions et d’efforts diplomatiques pour éviter une guerre, déclenche un torrent de condamnations internationales.

Les Occidentaux infligent à la Russie une série de sanctions économiques, durcies au fil du temps. L’Union européenne annonce la livraison d’armes à l’Ukraine, une première. Les États-Unis débloqueront des milliards de dollars d’aide militaire.

L’horreur à Boutcha

En quelques jours, les troupes russes capturent le port clé de Berdiansk et la capitale régionale de Kherson, toute proche de la mer Noire, ainsi que plusieurs villes autour de Kiev, dans le centre-nord du pays.

Mais leur tentative de prendre la capitale se heurte à la résistance des forces ukrainiennes, galvanisées par leur président ukrainien Volodymyr Zelensky transformé en chef de guerre.

Le 2 avril, l’Ukraine affirme que toute la région de Kiev a été libérée, après un «retrait rapide» des forces russes qui se redéploient vers l’Est et le Sud afin de «garder le contrôle» des territoires qu’elles y occupent déjà.

Dans la ville de Boutcha dévastée par les combats, des cadavres de civils froidement exécutés sont découverts gisant dans les rues. Les dépouilles de plusieurs centaines de civils, certains portants des marques de tortures, seront retrouvées dans des fosses communes de cette petite ville de la périphérie de Kiev.

Les images de ces massacres imputés à la Russie provoquent l’indignation des Occidentaux et de l’ONU, les accusations de crimes de guerre se multipliant, malgré les dénégations de Moscou.

La chute de Marioupol

Le 21 avril, le Kremlin annonce la conquête de Marioupol, port stratégique de la mer d’Azov que ses forces assiègent et bombardent depuis début mars, coupant les infrastructures vitales, eau, électricité et chauffage.

La prise de cette ville doit permettre à la Russie d’assurer la jonction entre ses forces en provenance de la Crimée – péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014 – et les zones sécessionnistes du Donbass.

Mais quelque 2000 combattants ukrainiens, retranchés dans le dédale de souterrains de l’usine Azovstal avec des centaines de civils, poursuivent le combat. Ils résisteront jusqu’à mi-mai avant de se rendre.

Selon Kiev, Marioupol est à 90% détruite, au moins 20’000 personnes y ont péri.

Contre-offensives ukrainiennes

Début septembre, l’armée ukrainienne annonce une contre-offensive dans le Sud, avant de réaliser une percée surprise et éclair des lignes russes dans le Nord-Est, contraignant l’armée russe à abandonner la région de Kharkiv, théâtre de violents combats.

Dans le Sud, l’opération vise à reconquérir Kherson, sur la rive occidentale du Dniepr, seule capitale régionale tombée aux mains des forces russes, au début de leur invasion.

Pas à pas, l’armée ukrainienne forte de systèmes d’armements occidentaux, reprend des dizaines de localités, bombardant sans relâche les dépôts de munitions et les lignes d’approvisionnements russes dans la région. Symbole fort, le pont de Crimée est endommagé par une puissante explosion le 8 octobre.

Malgré l’annexion par Moscou fin septembre de quatre régions ukrainiennes occupées – Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia – à l’issue de «référendums» non reconnus par la communauté internationale, les forces russes sont contraintes d’abandonner Kherson le 9 novembre.

Deux jours après, l’Ukraine reprend le contrôle de la ville, «un jour historique» salué par le président Zelensky.

Funeste hiver

À partir d’octobre, la Russie frappe systématiquement les centrales et transformateurs électriques ukrainiens, par ses missiles et ses drones, plongeant la population dans le froid et le noir.

En janvier, l’armée russe, renforcée par quelque 300’000 réservistes mobilisés depuis septembre et épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner, repasse à l’offensive, en particulier dans le Donbass.

Les combats font rage, notamment aux alentours de Bakhmout, ville de l’Est que la Russie tente de conquérir depuis l’été.

Face aux demandes répétées du président ukrainien et après avoir longtemps tergiversé de crainte de provoquer une escalade, Américains et Européens promettent début février à Kiev l’envoi de dizaines de chars lourds, suscitant la colère de Moscou.

La Russie et l’Ukraine n’ont pas donné de bilans fiables de leurs pertes depuis des mois. Selon la Norvège, la guerre en Ukraine a fait près de 180’000 morts ou blessés dans les rangs de l’armée russe, et 100’000 côté ukrainien sans compter 30’000 civils tués.

