Éthiopie – La guerre du Tigré en 4 questions Prix Nobel de la paix, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance son armée contre la région sécessionniste du nord. Voici pourquoi. Andrés Allemand Smaller

Des militaires éthiopiens chantent et dansent en route pour la région du Tigré. keystone-sda.ch

Des morts par centaines. Des déplacés par dizaines de milliers. En deux semaines de combats, la guerre menée par l’armée éthiopienne dans l’État régional du Tigré a déclenché une crise humanitaire dont on ne peut que deviner l’envergure, car les routes et les communications sont coupées. Un indice toutefois: le Soudan a vu 36’000 réfugiés franchir sa frontière et ce nombre augmente jour après jour.

Qui a déclenché les hostilités?

Le premier ministre Abiy Ahmed a ordonné une offensive militaire contre le Front de libération du peuple du Tigré, accusé d’avoir attaqué une base de l’armée éthiopienne. AFP

Le 4 novembre, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du Prix Nobel de la paix 2019, déclenche une offensive militaire contre les forces du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qu’il accuse d’avoir attaqué une base militaire gouvernementale pour tenter de voler de l’armement lourd. Pour sa part, Debretsion Gebremichael, leader du TPLF au pouvoir dans cette région, dément catégoriquement et assure qu’il s’agit d’un prétexte pour justifier cette «invasion» par les troupes nationales.