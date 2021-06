Brexit – La «guerre de la saucisse» sera-t-elle évitée in extremis? L’accord conclu par le Royaume-Uni et l’Union européenne pourrait voler en éclats mercredi à minuit, tout comme la paix en Irlande du Nord. Andrés Allemand Smaller

La saucisse anglaise est au cœur de l’identité britannique. Vous en doutez? L’actuel premier ministre Boris Johnson était allé faire campagne, il y a deux ans, dans une charcuterie! Aujourd’hui, il menace de rompre un accord avec Bruxelles plutôt que de renoncer à envoyer des saucisses en Irlande du Nord. GETTY IMAGES

Le suspense est intenable. Si une solution n’est pas trouvée d’ici à mercredi à minuit, la «guerre de la saucisse» fera éclater les accords passés entre Londres et Bruxelles pour gérer les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à la suite du départ des Britanniques. Pire encore: cela pourrait relancer le conflit armé en Irlande du Nord…

Mais pourquoi fichtre se battre autour d’une saucisse? Tout simplement parce que les règles de l’Union européenne interdisent d’importer librement sur le territoire des 27 États membres certains produits alimentaires, dont les saucisses et d’autres types de charcuteries. Or cette interdiction d’importer les British bangers s’applique non seulement à la République d’Irlande… mais aussi à sa petite voisine, la très britannique Irlande du Nord, à partir de ce jeudi 1er juillet. Shocking!