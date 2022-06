La guerre en Ukraine effraie, mais aussi révèle. Les populations concernées sont meurtries. Toutefois, les généraux occidentaux se réjouissent d’observer le conflit et, pour certains, de l’alimenter. Sans parler des marchands d’armes, qui font des chiffres d’affaires historiques.

Rappelons que toute l'histoire du monde est jalonnée par la créativité en matière de perfectionnement des armes individuelles et collectives. L'arc fait place à l'arbalète, le lance-pierre se transforme en immense catapulte sur roues, avant de devenir aussi, bien plus tard, lance-flammes. L'arquebuse devient canon. La plupart des batailles et leur issue engendrent des «progrès» étonnants en mesure de terrasser l'adversaire.

En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, le mathématicien français Paul Painlevé est nommé ministre de l’Instruction et des Innovations! David Aubin, mathématicien lui aussi, est détaché de l’Université Pierre et Marie Curie pour travailler sur le repérage des canons ennemis par le son. Les ingénieurs vont faire des grands progrès en balistique, en aviation, et fourniront des bombes à oxygène aux effets dévastateurs, imaginés par Georges Claude, fondateur de l’entreprise Air Liquide.

La Seconde Guerre mondiale a été l'occasion de découvrir fusées et avions à réaction.

N’insistons pas sur les expériences puis l’usage des gaz de combat. Les premiers systèmes d’écoute sont inventés, la conception de sous-marins et de chars blindés est accélérée. De nouvelles munitions, des balles explosives apparaissent. Des minibombes au sodium ou encore le système de photographie fixé sur des pigeons voyageurs! Des drones avant l’heure. On développe à toute hâte des véhicules tout-terrain pour remplacer le cheval. En 1941, les usines Willys aux États-Unis sortent une Jeep chaque minute et vingt secondes!

La médecine n’est pas en reste: l’invention des antiseptiques, la vaccination de masse des soldats, les premières transfusions sanguines réalisées par le Belge Hustin en octobre 1914, etc. Marie Curie met sur pied une unité de petites voitures équipées d’un appareil à rayons X. Baptisées «petites curies», ces véhicules ont sillonné les arrières des champs de bataille pour porter secours aux blessés et mettre à disposition des médecins le dispositif de radiographie permettant de localiser avec précision les projectiles à extraire. Les États investissent sans compter dans la recherche: du transistor à l’informatique, on assiste aux premières applications militaires.

La Seconde Guerre mondiale a été l’occasion de découvrir fusées et avions à réaction. On ne s’attardera pas sur la bombe atomique, qui fut testée en masse à Hiroshima, puis à Nagasaki, avant qu’on bâtisse des centrales nucléaires. Évidemment, en cinq ans de guerre, tout a été développé, perfectionné, à la vitesse grand V! Les porte-avions, les radars, etc.

Par ailleurs, la guerre d’Irak, entre autres, a été un champ d’expérimentations de toutes sortes avec le terrible usage des bombes à l’uranium appauvri.

En Ukraine, on est passé de l’exercice à la vraie guerre. On découvre la relative faiblesse de l’Armée rouge, dont tout le monde attendait une sorte de Blitzkrieg. En fait, on assiste à la destruction de centaines de chars. Les Russes ont des T-72 et des T-90, tous plutôt vieillots. Ils possèdent théoriquement un nouvel engin, le T-14 Armata, ultrarapide, puisqu’il va jusqu’à 75 km/h avec une autonomie de 600 km et un blindage efficace (il existera même une version robot sans pilote.) Eh bien, ces tanks ne sont pas opérationnels! Faut-il croire que l’invasion de l’Ukraine a été quelque peu improvisée puisque ce char n’a pas pu être livré?!? En face, les Ukrainiens ont testé avec succès des lance-missiles portatifs MANPADS et des drones armés turcs d’une efficacité redoutable. Gageons que, de part et d’autre, les fabricants doivent se frotter les mains et accélérer leur recherche et développement!

