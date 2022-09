Caraïbes – La tempête Fiona touche la Guadeloupe, placée en vigilance rouge Des pluies diluviennes générant de nombreuses inondations sont à craindre dans la nuit de vendredi à samedi sur l’archipel.

Ces dernières heures, la tempête Fiona, qui devait initialement effleurer l’archipel «est descendue un peu plus vers le Sud que prévu», selon Météo-France. AFP

La Guadeloupe a ressenti les premiers effets de la tempête Fiona vendredi soir et a été placée en vigilance rouge pour fortes pluies et orages peu avant 18 heures. Certaines routes étaient déjà gorgées d’eau dans la soirée, notamment en Basse-Terre, où est attendu le gros du phénomène durant la nuit.

«Pluies diluviennes»

Selon le dernier bulletin de Météo-France, le centre de la tempête Fiona se trouvait à 18 heures au-dessus de la Guadeloupe, où des vents en rafales sont attendus «jusqu’à 100/120 km/h» au cours de la nuit, de même que des pluies diluviennes pouvant générer «de nombreuses inondations». Les météorologistes ont par ailleurs maintenu la vigilance orange pour «vents violents» et «vagues-submersion».

«L’ensemble des déplacements sont à partir de maintenant à éviter (…) il faut vraiment rester chez soi» pour «éviter que des risques soient pris», a insisté le préfet de Guadeloupe, Alexandre Rochatte, vendredi soir dans les médias locaux.

Provision de packs d’eau

La route de Saint-Louis, «dont le gué a déjà débordé» devait être fermée à 18h locales et la route de la Traversée à 19h «du fait du risque du risque de chutes d’arbres», a indiqué la préfecture dans un communiqué publié vendredi en fin d’après-midi.

«Le trafic aérien sera suspendu à partir de 19h ce soir jusqu’à demain samedi à 12h00» et ne reprendra qu’en fonction des conditions météorologiques, indique également le communiqué. La tempête Fiona devait initialement effleurer l’archipel guadeloupéen mais «est descendue un peu plus vers le Sud que prévu», selon Météo-France, qui a placé la Martinique en vigilance orange «fortes pluies et orages».

Toutes les écoles de Guadeloupe ont fermé à midi (18h00 en Suisse) et de nombreux habitants ont rangé les terrasses, s’activant à enlever des projectiles potentiels, susceptibles de créer des dégâts sous les effets du vent. Dans les supermarchés de l’île, les files d’attente à la caisse avaient été longues vendredi matin. Les clients avaient fait notamment des provisions de packs d’eau, pour pallier les coupures survenant souvent lors de fortes intempéries.

Cyclone Hugo

Toutes les activités du week-end comme les compétitions sportives, ou les journées du Patrimoine, ont été annulées en raison de l’arrivée de la tempête. Les journées du Patrimoine pourront être reportées «à une date ultérieure» a indiqué la préfecture dans la matinée de vendredi dans un communiqué.

Selon Météo France, Fiona «s’est formée au centre de l’Atlantique le 15 septembre» et «il s’agit du 6e système tropical de la saison sur le bassin atlantique». Ce 16 septembre est aussi la date anniversaire du cyclone Hugo, ouragan de catégorie 5 qui avait dévasté l’île en 1989.

AFP

