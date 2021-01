Ski freestyle – La Gruérienne Mathilde Gremaud entre dans l’histoire La jeune fribourgeoise (20 ans) s’est parée d’or pour la troisième fois en Big Air aux X Games. Mieux, elle a réalisé un saut qu’aucune femme n’avait jamais passé en compétition. JSA/AFP

Mathilde Gremaud sur la plus haute marche du podium. Twitter @XGames

«Là-bas, on n’y va pas pour finir 5e». Dans une vidéo postée par «Swissfreeski» sur les réseaux sociaux il y a 48 heures, Mathilde Gremaud avait annoncé la couleur à sa manière. Déjà quintuple médaillée – quatre fois en Big Air et une en slopestyle – aux Winter X Games, la Fribourgeoise de 20 ans a décroché vendredi soir à Aspen la troisième breloque en or de sa jeune carrière en Big Air.

Après avoir chuté sur sa première tentative de son switch double cork 1440 (quatre tours sur soi-même à la verticale et deux rotations la tête en bas, en partant en glissade arrière), une figure qu’elle avait réussi à l’entraînement à Saas Fee à la mi-septembre, la Gruérienne est parvenue à ses fins à son deuxième essai dans le Colorado. La skieuse de La Berra marque ainsi l’histoire de son sport puisque c’est la première fois qu’une femme exécute ce saut avec succès en compétition. «C’était le plan (ndlr: de le tenter) mais j’étais terrifiée», a-t-elle avoué après son exploit.

Mathilde Gremaud a devancé la Canadienne Megan Oldham et la Chinoise Eileen Gu. La prodige estonienne Kelly Sildaru, lauréate l’an passé, s’est blessée à un genou et n’a pu concourir. L’autre Suissesse en lice, la Genevoise Sarah Höfflin, a terminé à la 5e place après deux chutes. Plus tôt vendredi, Swiss-Ski avait informé de la blessure de Giulia Tanno, qui s’est fracturée le bras à l’entraînement.

Jamie Anderson, encore

Plus tard, Jamie Anderson a dominé pour la septième fois la concurrence en snowboard slopestyle. Personne ne s’est imposé autant de fois qu’elle dans cette épreuve. Toutes spécialités confondues, la voilà à égalité avec Shaun White au 2e rang des plus titrés, avec 18 médailles d’or. Seul le snowboarder canadien Mark McMorris, absent cette année car il a été testé positif au Covid, a fait mieux avec 19 victoires.

La snowboardeuse, double championne olympique en slopestyle (2014 et 2018), a devancé la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott et la Canadienne Laurie Blouin.