Maternité chez les athlètes – La grossesse n’est pas une maladie Avoir un enfant devrait être une bonne nouvelle à annoncer. Pourtant, les athlètes sont encouragées à attendre la fin de leur carrière avant d’y penser. La faute à un système qui les punit de tomber enceintes. Rebecca Garcia

Valériane Ayayi a attendu la fin des Jeux olympiques de Tokyo pour annoncer être enceinte de 16 semaines. Instagram valeriane_ayayi

«Ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud.» Valériane Vukosavljevic a annoncé sa grossesse de la plus belle des manières, après avoir décroché le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. La basketteuse a participé aux Jeux en étant enceinte d’environ trois mois. Les personnes au courant dans l’équipe?

Le médecin, son entraîneur et trois coéquipières. Après les JO, elle s’est confiée sur ce moment particulier. Tout était soigneusement planifié. Elle craignait plusieurs choses: que ses coéquipières et adversaires jouent différemment, que sa vie personnelle prenne le pas sur l’exploit sportif et qu’elle en paye le prix, financièrement.