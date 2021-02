La Suisse a affronté une deuxième vague de Covid nettement plus mortelle que la première. Cela n’est malheureusement pas dû au facteur malchance. On savait déjà que la stratégie d’endiguement, élaborée entre la Confédération et les Cantons pendant l’été 2020, ne valait pas tripette. Les pouvoirs publics sont d’ailleurs tombés des nues quand les contaminations ont flambé en octobre.

Ce que révèle aujourd’hui la cellule enquête de Tamedia, c’est qu’Alain Berset a également commis une grosse erreur de jugement en août. Il a ignoré l’avertissement clair de ses propres experts qui pointaient déjà un retournement de tendance et demandaient instamment des mesures de restrictions pour éviter une deuxième vague.

Le ministre de la Santé a classé le rapport au fond d’un tiroir. Il a affirmé dans le même temps à un média que l’épidémie était sous contrôle. Pire, toujours en août, il a donné le feu vert avec le Conseil fédéral à la réouverture des grandes manifestations de plus de 1000 personnes dès octobre. Un signal que tout allait bien dans le meilleur des mondes grâce au général Corona Berset.

«Il est temps de desserrer un peu l’étreinte, tout en restant vigilant.»

Dans une crise, tout le monde commet des erreurs. Mais Alain Berset a la fâcheuse tendance de gommer les siennes alors que son Office de la santé publique affronte une tempête de critiques. Son erreur de jugement en 2020 explique-t-elle pourquoi le Fribourgeois surjoue en 2021 la carte de la prudence face à une troisième vague? Il agite en tout cas depuis des semaines le spectre d’une explosion des contaminations à cause du virus mutant.

Or cette explosion, on ne la voit toujours pas. Même à Genève où le variant est désormais largement dominant. En revanche, la colère populaire monte contre certaines fermetures jugées totalement arbitraires. Il est temps de desserrer un peu l’étreinte, tout en restant vigilant.