La grogne des intermittents Face à la crise, Action Intermittence en appelle aux autorités. Katia Berger

Fabienne Abramovich, présidente d’Action Intermittence Laurent Guiraud

L’association Action Intermittence a quant à elle vu le jour en 1997. Active et pionnière, notamment grâce à son Fonds de soutien à l’emploi, elle défend les intérêts de centaines de salariés genevois, exerçant pas moins de 190 professions différentes. Sa directrice, Fabienne Abramovich, prévient aujourd’hui: «La crise va durer.» Des années. Aussi «la protection sociale des acteurs et actrices culturelles est plus indispensable que jamais pour éviter l’effondrement de notre secteur d’activité», ajoute-t-elle, non sans rappeler au passage que l’intermittence ne répond pas à un choix, mais à une réalité: l’absence d’emplois à plein temps et à durée indéterminée dans le domaine des arts vivants.

À l’heure où les représentations publiques sont à nouveau frappées d’interdiction, Action Intermittence demande ainsi aux autorités fédérales d’instaurer un «mécanisme exceptionnel et unique» dans le cadre de la loi sur l’assurance chômage, qui assume une «reconnaissance substantielle des intermittents, durement touchés par la pandémie». Concrètement, cela reviendrait à «prolonger les délais cadres jusqu’à quatre ans» et, ainsi, à adapter la protection sociale à la situation. Quant aux RHT, l’organisme attend également qu’elles soient rétablies au plus vite pour les contrats à durée déterminée.

La militante accueille par ailleurs avec enthousiasme les voix qui s’élèvent ces dernières semaines du milieu culturel. «Leur nombre aidera à cerner les objectifs communs à prendre en charge au niveau tant fédéral que cantonal», argue-t-elle.