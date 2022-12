Santé en Suisse – La grippe poursuit sa progression Le nombre de cas a doublé entre le 3 et le 12 décembre, a annoncé lundi le bulletin de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La grippe est en forte hausse en Suisse. (Photo d’illustration) KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Les cas de grippe sont en forte hausse en Suisse. Dans la semaine du 3 au 12 décembre, le nombre de cas a doublé, indique lundi le bulletin de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le taux est de 110 consultations pour 100’000 habitants.

Une propagation largement répandue de la grippe est enregistrée dans les régions «AG, BL, BS, SO» et «GR, TI». Dans les autres régions, elle est répandue ou sporadique.

Le taux de consultation due à une affection grippale le plus élevé se situe dans la classe d’âge des 5 à 14 ans, et le plus bas dans celle des 65 ans et plus.

ATS

