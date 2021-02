Santé – La grippe, cette grande absente d’un hiver pandémique Les mesures prises contre le Covid semblent terrasser le virus saisonnier. Quelles leçons en tirer? Marc Moulin

Les cas avérés de grippes déclarés par les laboratoires du pays sont restés rares cet hiver par comparaison avec le précédent. GETTY IMAGE

Il faut croire que nos narines ont d’autres microbes à fouetter. Alors que le Covid focalise l’attention, la curieuse absence de la grippe cet hiver semble passer inaperçue. Or le phénomène est assez inédit et doit être mis en rapport avec la pandémie en cours de coronavirus. Ce qui marche pour endiguer ce dernier semble nuire tout autant – voire davantage – à l’influenza, ce virus qui, d’ordinaire, fait de 400 à mille morts en Suisse à chaque retour de la mauvaise saison. Directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, l’épidémiologiste Antoine Flahault explique et analyse le phénomène.