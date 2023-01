Épidémie à Genève – La grippe aviaire, casse-tête des refuges animaliers Au Bioparc à Genthod, l’épidémie a nécessité de confiner des pensionnaires et engendré des frais importants. Reportage. Chloé Dethurens

Au Bioparc, des protections ont dû être posées sur les toits pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Soignante, Jeanne s’occupe du coq Elvis, momentanément isolé. LAURENT GUIRAUD

Depuis bientôt un mois, les volatiles genevois sont confinés. En cause, des mesures prises par la Confédération face à l’arrivée de la grippe aviaire en Suisse. Or, dans les refuges spécialisés, se conformer aux normes relève parfois du casse-tête. Hygiène renforcée, volières isolées, séparation des animaux à risque: l’investissement en temps et en argent est important. Reportage au Bioparc à Genthod, où l’on compte plus de 120 volatiles.