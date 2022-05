Jasmine est une charmante petite fille de 3 ans, qui aime le dessin animé «Peppa Pig», ses parents et les saucisses. Il y a quelques jours, nous discutons chipolatas et je lui demande si elle connaît leur bruit sur un gril. La réponse ne se fait pas attendre: «Tsch, Tsch».

Je déclare d’emblée mes liens d’intérêt. Depuis mars, j’ai fait deux grillades. J’apprécie les merguez, le rosé et les amis. Auxquels je précise qu’ils peuvent continuer de m’inviter à leurs soirées. Mais cela ne tourne-t-il pas à l’idée fixe?

«Le mois de mai n’est pas terminé que je suis écœurée par cette obsession de griller sa viande, comme le double fantasme d’un retour à la nature et à des temps ancestraux.»

Quel assaisonnement? Quelle température? Et surtout: où et quand? Comme chaque année, les tous-ménages, les pages et les écrans en débordent, même pour vendre des produits qui n’ont rien à voir avec le schmilblick. Le martelage est tel qu’une fillette, qui n’a pourtant pas la télévision et ne sait pas lire, est au courant.

La saison sera longue. Le mois de mai n’est pas terminé que je suis écœurée par cette obsession de griller sa viande, comme le double fantasme d’un retour à la nature (en général sur son balcon) et à des temps ancestraux (avec un appareil dernier cri qui ressemble de plus en plus à une roulotte). La terre peut s’arrêter de tourner, les tranches de porc, elles, continueront de virevolter aux quatre coins du pays.

Car le barbecue, BBQ pour les intimes, est démocratique - même si les uns le mangent dans leur jardin pendant que les autres sont entassés dans les parcs. Tout le monde aime le feu de bois et le charbon (on oubliera pour l’instant le gaz). Des défauts? Plusieurs ont été gommés ces dernières années. Ainsi, on nous a bien rappelé qu’on peut cuire des légumes. Vive les aubergines et le maïs! Certes, mais «Tsch, Tsch» n’est-il pas le bruit de la graisse animale qui fond? Et dont la partie restante ne manquera pas de terminer sur nos cuisses, entre chips et mayonnaise?

Des inconvénients

On nous vend le cervelas comme un rêve. À ce stade, je tire mon chapeau aux publicitaires. Mais arrêtons avec cette injonction au bonheur, ce mythe n’existe pas! Il ne faudrait pas oublier que trop souvent, la grillade reste la seule cuisson conjuguée au masculin. Si elle n’est pas maîtrisée, elle peut être cancérigène. Comme les coups de soleil du dimanche après-midi. Échapper à la vaisselle? Les assiettes en carton risquent de s’ajouter à la longue liste de nos péchés écolos. Et puis, avez-vous déjà été de corvée «récupération de la grille»?

On ne le dit pas assez: le barbecue, c’est aussi un parfum subtil dans les cheveux, le voisin qui asphyxie le quartier parce que le vent a tourné, l’attente pour que les braises atteignent le stade souhaité. C’est la saucisse cramée de celui qui s’est impatienté, l’arrivée miraculeuse de cinq côtelettes d’agneau à se partager à dix. Sans oublier les enfants qui courent entre les ustensiles brûlants. Alors oui, c’est sympa et c’est bon. Mais ce soir, ce sera raclette. Car les Suisses ne sont pas seulement les champions du barbecue: ils raclettent bien, paraît-il.

Caroline Zuercher est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2005. Elle couvre en particulier les sujets liés à la santé et à la politique de santé. Auparavant, elle a travaillé pour Swissinfo et Le Matin. Plus d'infos

