Événement – La grève féministe investira Genève avec ses bottes de seize lieux La police doit encore valider les emplacements pour cette manifestation prévue le dimanche 14 juin, sous une forme éclatée bien différente de celle d’il y a un an. Sophie Simon

Photo d’archive. Laurent Guiraud

Près d’un an après la mobilisation massive du 14 juin, le collectif genevois de la Grève féministe aurait pu faire sien le refrain des Poppys, «non, non, rien n’a changé, tout, tout a continué». Or, la secrétaire du mouvement entonne un autre discours en conférence de presse: «Beaucoup de choses ont changé, la question féministe est venue au premier plan, estime Françoise Nyffeler. C’est un sujet que l’on ne peut plus éviter, et nous avons acquis une réelle légitimité pour notre combat. Sur nos revendications par contre il y a eu peu d’avancées, en raison de nombreuses résistances.» Elle insiste sur le fait que le mouvement de 2019 «n’était pas un événement ponctuel, la lutte continue. Il faut qu’on nous voie.»