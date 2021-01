Environnement – La Grève du Climat dévoile son Plan d’Action Rédigé l’année dernière par un groupe de militants et d’experts et dévoilé ce vendredi, le Plan d’Action pour le Climat dessine, en 377 pages et 138 mesures, un autre monde possible.

Des militants manifestent dans les rues de Lausanne lors de la première Grève du climat depuis la pandémie du coronavirus le 4 septembre 2020 à Lausanne. Archives/Keystone

La Grève du Climat montre comment la Suisse peut atteindre un niveau d’émissions nettes de gaz à effet de serre nul d’ici 2030, dans son Plan d’Action pour le Climat dévoilé vendredi. On y découvre l’amorce d’un programme politique qui dessine un autre monde possible.

Le CAP prévoit l’interdiction des combustibles fossiles, l’obligation de renforcer le domaine du photovoltaïque, l’interdiction de la publicité et la reconnaissance de la crise climatique comme motif d’asile. Fort de 377 pages et 138 mesures, le Plan d’Action pour le Climat (Climate Action Plan en anglais, d’où l’acronyme CAP) a été rédigé l’année dernière par un groupe de militants et d’experts du climat.

Les rédacteurs se sont sentis obligés de créer le CAP parce que «la politique institutionnelle n’a pas encore présenté un plan adéquat pour résoudre la crise climatique», selon eux.

Impact sur toute la société

«Avec le Plan d’Action pour le Climat, nous montrons qu’un autre monde est possible. Notre plan contient les mesures environnementales et sociales les plus importantes pour une transformation rapide de l’économie et de la société. Nous avons encore le temps d’agir, mais nous devons commencer maintenant», a déclaré la militante pour le climat Lena Bühler.

Ce plan diffère des nombreux plans existants dans la mesure où il se concentre également sur les changements sociaux nécessaires. Y figurent notamment des programmes de formation pour les travailleurs et la priorité accordée aux droits de l’homme et à la protection du climat dans les accords de libre-échange.

«La protection du climat a un impact sur tous les secteurs de la société. C’est pourquoi il a été important pour nous de prendre également en compte les conséquences sociales dans l’élaboration du plan, afin de permettre un changement équitable», explique Beat Ringger, co-auteur du CAP.

Société coopérative

Le CAP esquisse le contour de villes sans publicité sur ses murs et sans voiture dans ses rues. Les systèmes de chauffage à combustible fossile seraient remplacés et un moratoire sur la construction de nouveaux bâtiments serait appliqué jusqu’en 2030.

Le plan adopte le concept d’une société coopérative, qui offrirait des professions plus respectueuses du climat par rapport à la société actuelle. Par exemple, les deux parents bénéficieraient chacun d’une année de congé parental après la naissance d’un enfant.

À ce stade, la version du CAP n’est pas définitive: «Nous continuerons à développer le plan dans le cadre de réunions spéciales sur la crise climatique, de discussions avec un large éventail d’organisations, de syndicats, mais aussi d’échanges avec ce.lles.ux qui travaillent dans les secteurs directement touchés. Ce plan devrait devenir un produit commun de notre société», déclare Anja Kollmuss, co-autrice du CAP.

ATS