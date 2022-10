Transports publics genevois – La grève des TPG finie, le bras de fer se poursuivra Jeudi, un accord a permis de mettre un terme au conflit social qui a bloqué le réseau des Transports publics genevois. Mais l’interprétation de l’accord diverge. Rachad Armanios

Piquet de grève, jeudi au deuxième jour de la mobilisation, au dépôt de la Jonction. LAURENT GUIRAUD

Après un jour et demi de grève des Transports publics genevois (TPG), celle-ci a pris fin jeudi à la mi-journée grâce à un accord trouvé dans la matinée entre la direction et les syndicats SEV et Transfair. Vers midi, une large majorité des grévistes ont accepté les termes de l’accord, permettant une reprise progressive du trafic sur le réseau. Selon les syndicats, ce mouvement social a permis de faire céder la direction puisqu’elle a proposé «une indexation pleine et entière des salaires» de 1,2%.