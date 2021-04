Réseau et toile – La grève des tâches ménagères Opinion Alice Randegger

Mi-mars, @MissPotkin ne s’est pas pliée au contrat tacite qui l’astreignait à ranger et nettoyer derrière son conjoint et ses trois enfants. La Britannique a documenté avec un humour ravageur sa grève des tâches domestiques sur Twitter, attirant l’attention sur la charge mentale qui incombe très majoritairement aux femmes dans les couples hétérosexuels. En Suisse, d’après les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique, les femmes s’occupent en moyenne de 62,4% des tâches domestiques. Les hommes, eux, s’y attellent seuls dans 6% des couples. Et le constat est similaire dans le reste de l’Europe.

Tout commence donc par une photo du plan de travail de la cuisine de @MissPotkin. Cela fait deux jours qu’elle ne s’en charge plus et le foyer arrive au bout de son stock de petites cuillères propres. Elle informe ensuite régulièrement sa communauté de l’état de sa maison, photos de tas de linge à l’abandon et poêle abandonnée à l’appui. Puis, quand son conjoint prend conscience du problème de l’avancée (un peu lente) de la situation.

Le thread connaît un franc succès. Les internautes en profitent pour raconter des histoires similaires ou saluer l’initiative de @MissPotkin. Globalement, les femmes la soutiennent et les hommes l’accablent: comment se fait-il que son conjoint n’ait pas encore rompu? Que le couple communique si mal? Ils se font vite recadrer: la charge mentale, ce n’est pas seulement penser à tout ce qu’il faut faire pour que le foyer soit un lieu accueillant, et l’accomplir, mais aussi devoir demander à son conjoint de s’y intéresser. Dans un monde idéal, ramasser les chaussettes devrait couler de source, pour tout un chacun.

