Mer Égée – La Grèce refoule les migrants avec la complicité de l’Europe Les garde-côtes grecs sont accusés de violer le droit international avec l’aide de l’agence européenne Frontex. Reportage avec la marine turque au large de l’île de Rhodes. Jérémie Berlioux, Istanbul

Des migrants secourus en mer Égée et débarqués au port de Cesme à Izmir en Turquie, le 9 septembre 2020. Depuis janvier, les garde-côtes turcs ont effectué 553 opérations de sauvetage dont 252 étaient des cas de refoulement. Anadolu Agency via Getty Images

Le regard vissé sur l’écran de la caméra de vision nocturne, les officiers du navire des garde-côtes turcs recherchent un petit groupe de migrants en détresse. Fin octobre, le patrouilleur file à toute vitesse dans l’étroit bras de mer séparant l’île grecque de Rhodes de l’Anatolie. Le temps presse. «80 à 90% des migrants ne savent pas nager. Si leur radeau coule, c’est la mort assurée», explique le capitaine.

«80 à 90% des migrants ne savent pas nager. Si leur radeau coule, c’est la mort assurée.» Un officier des garde-côtes turcs

Une heure après avoir quitté le port de Marmaris, le navire a repéré les naufragés. Immédiatement, un projecteur illumine deux radeaux ballottés près de rochers escarpés. Dix-huit Gazaouis et Syriens sont ramenés à bord, choqués et frigorifiés. Parmi eux, deux enfants de 3 et 4 ans. «Merci, merci. Nous avons cru mourir», répète Hasan Husein, un ingénieur originaire d’Idlib en Syrie. «Après une heure en mer, notre moteur a calé. Nous avons commencé à dériver. Puis l’armée et un navire des garde-côtes grecs sont arrivés. Ils nous ont fait monter à bord puis ont coulé notre canot en tirant une vingtaine de fois dessus», continue-t-il.