Éditorial - La grandeur d’un procès hors norme

Le procès des attentats du vendredi 13 novembre 2015 va commencer mercredi à Paris. À bien des égards, il sera hors norme. D’abord par sa durée, cent quarante jours d’audiences, qui vont se prolonger plus de huit mois pour juger les quatorze accusés présents et six autres par contumace. Ensuite par le nombre des parties civiles – plus de 1800 se sont constituées, parents et proches des 130 victimes décédées, survivants (plus de 400 blessés avaient été hospitalisés, dont une centaine en urgence vitale), témoins traumatisés, associations…

«On a pu aller au bout des choses, on sait quasiment tout» Ce procès sera hors norme, enfin, par l'ampleur du dispositif mis en place. La France sait voir grand. On la moque volontiers pour cela et lui en fait parfois le reproche, mais il faut savoir le lui reconnaître dans les circonstances où cet esprit de grandeur est une qualité.

Sur l’île de la Cité, l’ancien Palais de justice qui abrite les Cours d’assises n’avait aucun espace adapté aux dimensions du procès. Une salle spéciale a été construite dans le hall énorme des pas perdus, installant dans cet endroit qui est le cœur symbolique de la justice française un lieu élégant et apaisant, fait de bois clair, capable d’accueillir 550 personnes et équipé pour retransmettre l’audience dans plusieurs autres salles du palais.

Certes, ce procès concerne avant tout la France, car ce sont elle et sa capitale qui avaient été frappées. Mais il nous concerne nous aussi, car ce sont notre mode de vie, nos valeurs et peut-être surtout la fraternité humaine qui avaient été visés ce soir-là à travers un match de football, un concert de musique et des terrasses de cafés.

Tout a été mis en œuvre pour que ce procès démesuré, soumis à des mesures de sécurité exceptionnelles, se déroule dans la sérénité. La France le fait avec grandeur.

