Lettre du jour – La grandeur de l’âme russe

Veyrier, 9 janvier

En mars 2009 le Parquet russe a été saisi d’une plainte concernant le livre de Victor Erofeïev «Encyclopédie de l’âme russe» en vue de vérifier la présence dans ce livre d’éléments extrémistes et à même d’attiser des haines nationales. Les auteurs de la plainte citaient des extraits qui, selon eux, avaient un caractère russophobe. […] Tout étonné Erofeïev a déclaré de ne pas bien comprendre ce que signifiait le terme «russophobie». Vraiment?

Dans la Tribune du 8 janvier dernier Erofeïev donne un parfait exemple de russophobie qui est, selon la formule consacrée, «la propension à ne recenser que les événements négatifs impliquant les Russes ou survenants en Russie». Pour lui «Le grand voyou» (titre de son nouvel opus) «ce n’est pas seulement Poutine, mais l’ensemble du peuple»; le pays tout entier a perdu sa culture et ne s’est pas créé de valeurs(?!)

Faute de place je n’évoquerai qu’une seule action, une initiative née il y a quatorze ans, pour démentir cette aberration. Dans un village éloigné au nord de la Russie, un homme de 75 ans a décidé de refaire à ses propres frais la toiture d’un clocher. Assez vite des volontaires l’ont rejoint pour qu’actuellement des centaines de citadins (cette année leur nombre a quelque peu diminué à cause de la pandémie - ils n’étaient «que» 650) consacrent une ou deux semaines de leurs congés annuels à la participation au projet «Cause commune. Renaissance des églises en bois du Nord Russe», n’hésitant pas à gagner des endroits difficiles d’accès et à vivre dans des conditions austères, souvent dans des maisons abandonnées. Ces quatorze dernières années plus de 400 expéditions de la sorte ont été réalisées.

Il y a bien longtemps ces églises, sublimes, ont été édifiées dans des conditions insoutenables par des artistes inspirés vivant en ascètes. Trois siècles se sont écoulés, mais cette grandeur d’esprit n’a pas vacillé et est toujours présente chez les Russes.

Ce qui est navrant c’est que les russophobes du genre de Erofeïev disposent d’une aussi large tribune, alors que les autres regards sur ce pays ne sont (pratiquement) jamais présentés. De ce fait vos lecteurs sont privés de la possibilité de comprendre la Russie d’aujourd’hui.

Svetlana Kouznetsova

